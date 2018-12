Lavoro, INPS: in 10 mesi assunzioni aumentate del 5,7%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leda parte deitra gennaio e ottobre 2018, sono staterispetto allo stesso periodo del 2017. È quanto emerge dall'ultimo rapporto pubblicatoIn crescita contratti a tempo indeterminato +4,9%, contratti a tempo determinato +5,3%, contratti di apprendistato +11,9%, contratti stagionali +6,0%, contratti in somministrazione +5,2% e contratti intermittenti +7,4%. Si conferma, inoltre, unmentre risultano in contrazione, i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo (-16,5%, -10.000)., in aumento rispetto all'anno precedente (+9,3%, + 494.000). Nel, si registra un, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+724.000).(vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) a ottobre 2018La consistenza dei, a ottobre 2018 si attesta intorno alle(erano poco più di 13.000 a ottobre 2017); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a circa 237 euro.Per quanto attiene ai, a ottobre 2018 risultano(contro circa 2.000 a ottobre 2017); l'importo medio mensile lordo della loro