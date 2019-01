© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha annunciato undelle pratiche illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, note con il termineLe azioni finanziabili saranno incentrate sul, nonché delledei lavoratori. Le domande potranno essere presentateIl bando pubblico annunciato dal Ministero fa parte dellao, che include il Tavolo sul Caporalato istituito con il Decreto Fiscale. Proprio il Tavolo ha focalizzato la necessità die la qualità della filiera delle imprese in agricoltura, in stretto raccordo con i competenti organi ispettivi per il contrasto e la prevenzione dell'illegalità."In poco più di due mesi dall'istituzione del Tavolo permanente sul Caporalato il Governo ha avviato unai, tese a contrastare il fenomeno nel suo complesso", spiega il Sottosegretario, aggiungendo che "l'Ispettorato del Lavoro sta intensificando i controlli e le recenti operazioni hanno confermato che c'è un sistema criminale che gestisce i lavoratori"."Nel frattempo stiamo creando le condizioni per, ricordando la collaborazione fra i ministeri del lavoro e degli Interni che "mira a contrastare in modo sistemico il fenomeno".