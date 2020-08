© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Italia è ancora ferma e, al di là delle misure previste dal Dl Agosto, si avverte sempre più l'esigenza di garantire uned avviare un dibattito chiaro e trasparente sul tema cruciale del. L'imput è arrivato sia dalla leader della Cisl, Annamaria Furlan, sia dal Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.La, in una intervista a La Stampa, in vista del vertice imprese-sindacati in programma lunedì 7 settembre, ha auspicato untra chi rappresenta il mondo del lavoro (imprese e sindacati) per indicare al Governo le "priorità" e per "utilizzare bene le risorse del recovery fund", partendo dale dal patto di fabbrica del 2018.Un messaggio inequivocabile diretto al presidente di Confindustria,, che in un'altra intervista a La Stampa ha contestato le accuse mosse a Confindustria sui contratti, ribadendoma rimarcando "noi chiediamo che chi sottoscrive i patti poi si impegni a rispettarli" a partire dall'agganciamento dei contratti agli. Ed ha aggiunto "vogliamo dare più soldi ai lavoratori per welfare aziendale, previdenza integrativa, formazione e assegni di ricollocazione. Ai lavoratori, non alle casse sindacali".Dicendosi deluso di come sono andate le cose ad agosto, perché è ancora, a partire dal "piano per le riforme UE" ai "progetti sanitari per attivare il prestito del MES", il leader degli industriali ha parlato diper determinare le sorti dell'Italia, dalla quale rischiamo di non uscire più".Bonomi ha contestato i, mentre "le esperienze del passato dimostrano che misure del genere danno sempre risultato zero". Il nodo cruciale - afferma - sono lasociali e le, ma le proposte di confindustria non hanno ricevuto alcuna risposta. Senza interventi sul lavoro - ha aggiunto -e sonoBonomi ribadisce anche il."Noi abbiamo detto che nella prima fase dell'emergenza l'allargamento della CIG e il blocco dei licenziamenti erano interventi giusti - afferma - ma abbiamo aggiunto che contestualmente dobbiamo ragionare tutti insieme su una graduale exit strategy dall'economia assistita e su un nuovo sistema di protezione sociale".