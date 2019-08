Lavoro, cresce il numero di certificati di malattia nel 2° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -registrati dall'nel secondo trimestre dell'anno. In questo periodo si è registrato un incremento sia per ilche per il. Ila livello territoriale con una crescita dell'8,4% per il privato e dell'8,9% per il pubblico.Secondo quanto divulgato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per quanto riguardadello stato di malattia, nel secondo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si registra un sensibileper il settoree un più moderato incremento per il. In termini relativi si conferma la notevoledel numero di visite mediche delrispetto a quello delche si distanziano in valori che rispettivamente toccano iPer quanto riguarda il- che misura il numero di visite con esito idoneo al lavoro rispetto al numero di visite effettuate - si è registrato un valore dieffettuateed un valore diogni centro. Da un confronto tendenziale, nello stesso trimestre del 2019 si registra una leggera diminuzione del tasso di idoneità per entrambi i settori ma maggiormente nel settore privato, che passa da 20 visite con idoneità nel secondo trimestre 2018 a 18 visite con idoneità nello stesso periodo del 2019.Infine il, altro indicatore importante che misura il numero di visite con riduzione della prognosi rispetto al numero di visite effettuate,. In particolare quello del pubblico è molto inferiore rispetto a quello del privato (più del doppio). Il numero medio di giorni di riduzione prognosi nel secondo trimestre 2019 risulta essere per entrambi i settori pari circa a 5 giorni. privato tale numero medio eè in aumento da 5 giorni nel secondo trimestre 2018 a 5,5 giorni nel secondo trimestre 2019.