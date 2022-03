Lavoro, CoopstartupHER: 50mila euro per le cooperative femminili

(Teleborsa) - Promuovere un maggiore protagonismo delle donne nel sistema economico imprenditoriale: con questo intento, la Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale e Coopfond, il Fondo Mutualistico di Legacoop, lanciano il bando CoopstartupHER dedicato alla nuova cooperazione al femminile, che sarà aperto a partire da domani, 8 marzo e fino al 31 maggio 2022. Potranno partecipare gruppi e cooperative, costituiti non oltre il 1 gennaio 2021, a maggioranza femminile.

I partecipanti al bando seguiranno un percorso formativo e di accelerazione per trasformare la propria idea in impresa. Alla fine, i

cinque progetti più promettenti saranno premiati con un contributo a fondo perduto di 10.000 euro ciascuno.

"Al 31 dicembre 2020 - spiega Annalisa Casino, presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale - il 99% delle persone che avevano perso il lavoro nel corso della pandemia era donna. Dall'ottobre scorso l'occupazione ha ripreso a crescere, ma trainata soltanto da quella maschile. Di fronte a questi dati abbiamo voluto aprire una possibilità concreta per consentire alle donne di tornare ad essere protagoniste del proprio futuro, oltre che della propria indipendenza economica".

"La cooperazione rappresenta da sempre una risposta alla creazione di lavoro ed occupazione, - sottolinea Mauro Lusetti, presidente di Legacoop Nazionale - per tale motivo CoopstartupHER si configura come uno strumento messo a disposizione dalla cooperazione per rispondere ad una esigenza sociale nazionale volta alla creazione di lavoro e occupazione di qualità".

Realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni territoriali e settoriali di Legacoop, al sostegno di Fondazione Finanza Etica/Banca Etica, all'attivazione di soggetti quali: Università LUISS e l'Osservatorio interuniversitario Studi di genere e Pari opportunità che riunisce

le tre università romane, "La Sapienza", Tor Vergata e Roma Tre e con il patrocinio di Unioncamere, Coopstartup è il programma sviluppato da Coopfond per sostenere la nascita di nuove imprese.

"Con questo intervento, spiega il direttore generale Simone Gamberini, il Fondo investe sulla capacità delle donne di essere imprenditrici unendosi in cooperativa e creando lavoro per diventare un volano di crescita sostenibile per tutti".