(Teleborsa) - L'annualenelle aziende associate evidenzia che nell'in senso stretto ildei lavoratori sono coperti da unche prevede l'erogazione di. La contrattazione aziendale di contenuto economico è, dove i lavoratori coperti sono il. Lasi ferma mediamente alal netto delle costruzioni, ed al 13,7% nei servizi evidenziando dunque percentuali più basse rispetto a quelle della forza lavoro coperta, poiché la diffusione dei premi è maggiore nelle imprese più grandi.- Negli ultimi anni, anchericonosciuto in via strutturale alle retribuzioni premiali legate ad incrementi di, la diffusione dellasia nell'industria sia nei servizi, riportando aumenti del 2-5% a seconda della dimensione aziendale.- Oltre alla corresponsione di premi,oggi la possibilità che questi siano. La previsione di tale opzione è in forte crescita, su livelli pari a oltre a una volta e mezza rispetto a quelli del 2018. Ilassociate mette attualmente a disposizione dei propri dipendenti non dirigenti almeno unLa forma più diffusa si conferma, seguita da, mense (21,1%) e fringe benefits (19,7%). Più bassa la diffusione die contributi per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (3,8%), ma per entrambe le voci si stima una forte crescita dal 2017 sulla base del campione di imprese osservate anche negli anni precedenti. Nel 2019 quasi(1 su 5 tra quelle di grandi dimensioni) ha introdotto forme di, ovvero modalità di svolgimento del lavoro flessibili in termini di orario e luogo. Nel campione longitud'nale la diffusione del cosiddetto smart working risulta in forte aumento, quasi raddoppiando tra 2018 e 2019.- La diffusione die quella di forme dinell'organizzazione, pur attestandosi su livelli decisamente più bassi, risultano in crescita, raggiungendo nel 2019 rispettivamente il 4,8% e il 7,8%.