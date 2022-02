Lavoro, Confesercenti: su nuovi ammortizzatori sociali serve maggiore chiarezza

(Teleborsa) - Il rischio concreto e immediato è un forte rallentamento delle procedure e un conseguente grave ritardo nell'erogazione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori. Con chiare ripercussioni sulle imprese di un settore già in profonda crisi come il turismo e sull'economia dell'intero Paese. A lanciare l'allarme è Confesercenti, alla luce delle prime indicazioni diramate dall'INPS con la circolare 18 in relazione ai nuovi ammortizzatori sociali.

L'estensione del regime ordinario previsto per la CIGO al FIS, e quindi ad una immensa platea di piccole e piccolissime imprese, rischia di causare difficoltà enormi. In primo luogo all'Inps, che sarà chiamato a processare una imponente mole di dati con conseguenze sui tempi di erogazione. Le principali preoccupazioni riguardano l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS, che con la causale Covid era pressoché automatica e adesso dovrebbe essere valutata alla luce della situazione finanziaria dell'azienda. Ulteriori problemi sorgono poi sia nell'individuazione della corretta causale da inserire per la richiesta di integrazione salariale che nella produzione della documentazione richiesta.

"Chiediamo al Ministero del Lavoro e alla stessa Inps di chiarire con urgenza questi due aspetti per evitare che la burocrazia vada a pesare ancora una volta sulle spalle di imprese e lavoratori. Nel dettaglio Confesercenti chiede di confermare esplicitamente che la procedura di informazione delle Organizzazioni Sindacali può avere inizio in data successiva al 1° febbraio 2022, anche in relazione a trattamenti che abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2022. E inoltre di chiarire che la relazione tecnica da produrre ai fini dell'accesso ai trattamenti e la documentazione delle difficoltà finanziarie da produrre ai fini della richiesta di pagamento diretto a carico dell'INPS possano consistere in un documento che attesti la crisi di mercato in atto nei settori individuati dall'allegato I al decreto Sostegni Ter, senza la necessità di produrre la documentazione prevista dalla procedura ordinaria", sono le richieste avanzate da Confesercenti.