Lavoro, Confcommercio: dati Istat mostrano situazione fragile

(Teleborsa) - "Ini dati congiunturali progressivamente convergono a disegnarne le caratteristiche diA gennaio, per il secondo mese consecutivo,contestuale a un cAncora piùrisulta l'uscita verso l'inattività di una parte delle fasce più giovani, segnale diverso l'opportunità di trovare a breve un'occupazione. Queste dinamiche si amplificheranno notevolmente nei prossimi mesi. E' il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati su occupati e disoccupatiI dati Istat sull'occupazione di gennaio sanciscono, ancora una volta e in modo drammatico, lo stato di difficoltà conclamato delle micro e piccole imprese e dei lavoratori autonomi, del commercio, del terziario, dell'artigianato. UnaA inizio anno - si legge nella nota ufficiale- si registra una frenata congiunturale dell'occupazione rispetto a dicembre, pari a 40mila occupati in meno, ma rispetto allo scorso anno si registra un aumento di oltre 70mila unità.(25mila, lo 0,5%) sia rispetto ad anno fa (80mila, l'1,5%). Rispetto al 2004,(il 16,5%).In questo contesto daper piccoli imprenditori e professionisti,"Per questo chiediamo all'esecutivo diintervenire mettendo al più presto in campo provvedimenti condivisi per gestire da una parte la fase dall'altra la non meno importanteconclude la nota.