© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce il valore dei premi di risultato e di produttività erogati ai lavoratori nel 2017. A dirlo è unosecondo il qualeUna cifra in netto aumento rispetto al 2016."L'analisi – sottolinea– sulla effettiva erogazione dei premi di risultato e di produttività, erogati ai lavoratori nel 2017, evidenzia una. Dati che, per Sbarra, "testimoniano come in questi anni sia in crescita il valore della contrattazione aziendale finalizzata ad alzare i salari in rapporto alla produttività e ci spronano a sviluppare e a irrobustire questa strategia contrattuale".a fronte degli oltre 40mila accordi aziendali che il sindacato è riuscito a negoziare in questi anni" ha affermato il. Rinnovando la richiesta al Governo di "aprire un confronto con tutte le parti sociali per riflettere su come stimolare ulteriormente lo sviluppo della contrattazione decentrata", Sbarra ha evidenziato comeè, dunque, quello di "definire accordi innovativi che possano, tramite soprattutto la contrattazione territoriale,. Da parte sua – ha concluso Sbarra –Questa la ricetta del sindacato "per curare le croniche malattie dell'economia e del lavoro italiano".