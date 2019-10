Lavoro: Catalfo, sicurezza è la priorità, altri 150 ispettori INL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha sottolineato, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, rispondendo ale spiegando che per incrementare i controlli "siamo giànazionale del lavoro di 1à. Tali unità andranno ad aggiungersi a quante già previste dalla legge di Bilancio 2019".Per Catalfo quindi è "una priorità - ha detto - la messa in campo didegli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che assicuri livelli elevati di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, oltre ad un, corredato da un".Catalfo ha quindi ricordato di aver avviato ilal Ministero del Lavoro, con ilcon "l'obiettivo di avviare unche possa far pervenire a delle proposte condivise finalizzate sia alla pienain materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia al suoove si riveli necessario".Tra gli altri punti, il ministro ha evidenziato che l', "pur potendo contare su risorse ispettive molto limitate, ha svolto, nel corso del 2018, una intensa attività di vigilanza che ha garantito, comunque,, registrando un. Questi dati richiamano la necessità di unin materia di salute e sicurezza sul lavoro".