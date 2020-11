Lavoro, Catalfo e Sindacati fanno il punto

(Teleborsa) - "Il pacchetto di interventi e di investimenti nelle politiche attive per il 2021 saranno nella Legge di bilancio per accompagnare i lavoratori a rischio per le conseguenze della pandemia".

Lo avrebbe detto il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, secondo fonti sindacali, aprendo il tavolo di confronto su politiche attive e ammortizzatori sociali con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri.

Dopo il pacchetto sulle politiche attive verrà affrontata "in maniera strutturale la riforma degli ammortizzatori e del sistema di sostegno al reddito", avrebbe aggiunto Catalfo.

