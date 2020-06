© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "È già allo studio del mio Ministero una, volta a rendere l'istituto meno farraginoso e più idoneo a rispondere tempestivamente alle esigenze di tutela delle imprese e dei lavoratori". Lo assicura il, rispondendo al"Largo spazio – ha spiegato Catalfo – verrà riconosciuto al profilo della formazione e dell'accompagnamento del singolo lavoratore al reinserimento nel mercato del lavoro. Solo orientando gli strumenti di sostegno al reddito verso politiche attive è possibile affrontare la sfida di rinnovamento che questa delicata fase dovuta alci pone". Il Ministro del Lavoro ha sottolineato il suo impegno, in questi tre mesi di emergenza sanitaria, "per migliorare il sistema" degli ammortizzatori sociali "semplificando le procedure".Nel corso del question time Catalfo ha fornito i. "Ad oggi – ha sottolineato il Ministro – è stata, ildi coloro per i quali le aziende hanno inviato all'Inps i dati per il pagamento. In particolare, per quanto concerne lo stato di pagamento della cassa in deroga, in base a un'analisi dei dati aggiornata al 3 giugno 2020 e con riferimento a un quadro su scala nazionale, risulta che i beneficiari autorizzati dall'sono. Di questi, sono stati forniti dalle aziende all'Istituto i dati necessari per il pagamento relativi a circadei quali".