(Teleborsa) - "Laprobabilmente, haun processo fisiologico come quello delLo sostenevamo già ai tempi in cui eravamo all'opposizione e ritenevamo importante la creazione di strumenti adatti a far fronte a questo momento. C'è chi raggiunge l'età di pensionamento, chi viene coinvolto nel cambio di processi produttivi, chi fa parte di filiere che risentono delle variazioni annuali delo chi, per altre cause, è chiamato ad unPer un recente studio di Unioncamere si tratta dida sostituire neiLo scrive in un post su Facebook il Viceministro dell'Economiavanno accompagnati in questo processo,scrive - che riguarderà interi settori della produzione italiana. Dobbiamo farci trovare pronti, rafforzando e rendendomeccanismi di decontribuzione per chi continua ad offrire lavoro, ma soprattutto implementando e, contestualmente, riformando gli ammortizzatori sociali e usando ancora di più strumenti come la solidarietà espansiva. Sono, che nella fase più acuta della pandemia e della ripartenza ci stanno consentendo di evitare una crisi sociale, ma che oggi devono essere profondamente rivisti, rendendoli più. Un percorso in continua evoluzione che ci deve portare ad uno strumento organico di"IlDobbiamo colmare ilfavorire la reindustrializzazione di intere aree e concentrarci sulla produzione, commercializzazione ed esportazione della produzione italiana, partendo da agroalimentare e artigianato. Due settori che da sempre rappresentano le nostre eccellenze. Non c'è tempo da perdere, grazie anche ai fondi delpossiamo lasciare ai nostri figli un", conclude Castelli.