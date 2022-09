Lavoro, cambiano i permessi della Legge 104: sparisce il referente unico

(Teleborsa) -per la disciplina dei, che non spetteranno più ad un solo soggetto, ma a più soggetti individuati dalla disciplina. In particolare,, cioè il soggetto titolare dei benefici economici e lavorativi. Con il messaggio numero 3096, l'INPS ha chiarito leintrodotte dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, entrato in vigore il 13 agosto.Il decreto legislativo in questione, in attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019, stabilisce che siaper l'assistenza ad una persona in situazione di disabilità grave. Non più un unico soggetto, quindi, ma più persone potranno beneficiare dei famosi 3 giorni di permesso al mese o delle ore di permesso equiparate.Non è la prima volta che la Legge 104 ed in particolare la disciplina dei permessi e dell'assistenza vengono aggiornate. Sempre quest'anno la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 avevadi richiesta dei permessi retribuiti ad una serie di soggetti, in particolaretra persone dello stesso sesso, totalmente equiparati ai coniugi.La fruizione dei permessi e del congedo straordinario è subordinata allae non può essere semplicemente comunicata al datore di lavoro. Le ore di permesso dovranno essere utilizzate solo nell'interesse della persona con disabilità, non anche per motivi personali. In caso di inosservanza di queste regole