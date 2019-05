Lavoro, cala il numero dei posti vacanti alla fine del 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto rileva l'Istat in un report sul tema "Lavoro e retribuzioni\Occupazione dipendente e retribuzioni".Nel primo trimestre 2019, ilinteso come rapporto percentuale fra numero di posti vacanti e somma fra posti vacanti e posizioni lavorative occupate,nel complesso delle attività economiche considerate:L'indicatore registra così rispetto al trimestre precedente una diminuzione di 0,1 punti percentuali per il complesso delle attività economiche, sintesi di un decremento di 0,1 punti percentuali nell'industria e di 0,2 nei servizi.I posti vacanti misurano leche alla data di riferimento (l'ultimo giorno del trimestre) sono. Sono, infatti, quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di diventarlo, per i quali il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata e sia disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.I dati qui presentati si riferiscono ai posti vacanti per lavoratori dipendenti nelle imprese con almeno 10 dipendenti dell'industria e dei servizi. Il tasso di posti vacanti può fornire, usato assieme ad altri indicatori, informazioni utili ad interpretare la congiuntura. I posti vacanti, infatti, possono darenel prossimo futuro.