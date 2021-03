8 Marzo 2021

(Teleborsa) - "Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perchè con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno, quella dell'occupazione più che una emergenza è una vera tragedia a cui bisogna far fronte subito". Questo l'appello lanciato al Governo Draghi dal Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista al Messaggero.

"E' il momento - ha spiegato - di affrontare i veri problemi del Paese. Per questo, in vista del varo del decreto che si occuperà di ristori e licenziamenti, chiediamo un cambio di metodo urgente sul tema del lavoro".

Per il numero uno degli Industriali "il Governo deve convocare le parti sociali, imprese e sindacati insieme. Con l'obiettivo di chiarire in due settimane al massimo, di confronto continuati, come adottare un ammortizzatore universale e politiche attive del lavoro basate su formazione e occupabilità".