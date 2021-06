Lavoro, Bombardieri: prorogare blocco fino a fine ottobre

Giovedì 24 Giugno 2021, 10:30

(Teleborsa) - "Noi abbiamo chiesto la proroga del blocco dei licenziamenti fine alla fine di ottobre" anche perchè "finora gli imprenditori non hanno spesso un solo euro per gli ammortizzatori sociali dei lavoratori".

Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ad Agorà su Rai Tre. Secondo Bombardieri occorre "spostare il blocco dei licenziamenti per aspettare d'intervenire con la riforma degli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro". In Italia "si e' dato soldi alle aziende senza nessun vincolo. Nei paesi europei si è detto che si davano i soldi se si manteneva l'occupazione", invece "in Italia si continuano a dare soldi alle aziende senza nessun vincolo", ha concluso.

E proprio del blocco dei licenziamenti ha parlato ieri il Ministro Orlando: Sono ottimista rispetto al fatto che si possano trovare altri strumenti che integrino quelli disponibili per superare momenti di difficoltà e che tengano conto anche della diversa entità dell'impatto della crisi nei diversi settori. Ci sono tutte le opzioni per farlo. Sul consenso non faccio previsioni", ha detto a Catania, rispondendo ai cronisti che lo incalzavano sul tema.