Lavoro, Aree di crisi: Di Maio firma decreto, 117 milioni per ammortizzatori sociali

(Teleborsa) - Sbloccate le risorse per pagare gli ammortizzatori sociali a circa 60mila lavoratori delle 18 aree di crisi complessa in 11 regioni.



Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio ha firmato il decreto interministeriale Lavoro-Mef che assegna 117 milioni di euro per la riattivazione degli ammortizzatori.



Esulta su twitter Di Maio che scrive "passo passo proviamo a risolvere concretamente i problemi dei lavoratori. Oggi ho firmato il decreto che sblocca le risorse per gli ammortizzatori sociali di 60mila lavoratori nelle 18 aree di crisi complessa in Italia, quasi 800 sono in Sardegna. Una cosa giusta. Avanti così!".



SINDACATI IN PRESSING - I sindacati chiedono però che arrivi rapidamente anche il via libera del Titolare del Tesoro Giovanni Tria, per consentire la concreta erogazione delle risorse. © RIPRODUZIONE RISERVATA