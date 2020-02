Lavoro, 7 mln di italiani temono di perdere il posto a causa dei robot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a causa dell'arrivo delle nuove tecnologie,È il dato che emerge dal, realizzato in collaborazione con Eudaimon, leader nei servizi per il welfare aziendale, con il contributo di Credem, Edison, Michelin e Snam.In dettaglio, il. Se infatti l'85% dei lavoratori esprime una qualche paura o preoccupazione per l'impatto atteso della rivoluzione tecnologica e digitale, il dato supera l'89% tra gli operai.Per il 50% si imporranno ritmi di lavoro più intensi, per il 43% si dilateranno gli orari di lavoro, per il 33% (il 43% tra gli operai) si lavorerà peggio di oggi, per il 28% (il 33% tra gli operai) la sicurezza non migliorerà.Secondo la ricerca inoltre, il 7i: per il 58% (il 63% tra gli operai) in futuro si guadagnerà meno di oggi e per il 50% si avranno minori tutele, garanzie e protezioni. In questo caso le percentuali restano elevate tra dirigenti e quadri (54%), operai (52%) e impiegati (49%).: per il 52% dei lavoratori (il 58% degli operai) sarà più difficile trovare obiettivi comuni tra imprenditori, manager e lavoratori.Altro dato è quello che. Considerato 100 lo stipendio medio italiano, nei settori tecnologici il valore sale a 184,1, mentre negli altri comparti scende a 93,5. Si tratta di numeri che certificano l'Secondo lo studio, infine,Le percentuali sono elevate tra dirigenti e quadri (89%), lavoratori intermedi (60%), operai (79%).Guardando al futuro, il 54% dei lavoratori è convinto che gli strumenti di welfare aziendale potranno migliorare il benessere in azienda, soprattutto con l'arrivo di robot e intelligenza artificiale, che renderanno il welfare aziendale tra le cose positive che si possono ottenere in un futuro immaginato con meno lavoro, meno reddito e minori tutele.