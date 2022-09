Lavoro, 524mila assunzioni previste dalle imprese a settembre

(Teleborsa) - Sonoricercati dalle imprese per il mese di, 2mila in meno (-0,4%) rispetto a quanto programmato un anno fa. In frenata il(-13,6% pari a 15mila posti in meno rispetto a settembre 2021) e soprattutto il(-30,0%, con una diminuzione di oltre 25mila contratti sempre rispetto a 12 mesi fa). Su queste dinamiche sta incidendo in particolar modo il continuo rialzo dei costi dell'e delle, con i relativi effetti sull'e suiPer quanto riguarda il trimestre settembre-novembre 2022 le assunzioni previste superano di poco 1,4milioni con una flessione del -3,0% rispetto all'analogo trimestre del 2021. Continua a crescere la difficoltà disegnalata dalle imprese, che interessa il 43,3% delle assunzioni programmate, in aumento di 7 punti percentuali rispetto a settembre 2021 quando il mismatch tra domanda e offerta di lavoro riguardava il 36,4% dei profili ricercati. Quasi un'assunzione su tre (31,7%) riguardafino a 29 anni d'età. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato daContinua l'andamento positivo delle:57mila le entrate programmate nel mese (+37,3% rispetto a 12 mesi fa). Anche le previsioni per il trimestre settembre-novembre confermano la crescita del settore (154mila entrate +30,4% rispetto allo stesso trimestre del 2021). Sono negative invece le previsioni per la maggior parte dei comparti manifatturieri che, nel complesso, stanno programmando 99mila entrate nel mese e 275mila nel trimestre, con una flessione tendenziale rispettivamente del -13,6% e -13,4%.Tra i settori in frenata si evidenziano soprattutto le, dell'abbigliamento e calzature (-31,8% rispetto a settembre 2021 e -31,2% nel trimestre settembre–novembre 2021), lee dei prodotti in metallo (-27,4% su settembre e -25,6% nel trimestre), le Industrie meccaniche ed elettroniche (-18,2% rispetto a settembre e -19,9% nel trimestre) e le, cartotecnica e stampa (-11,4% nel mese e -14,6% nel trimestre).Ilsi conferma la forma contrattuale maggiormente proposta con 269mila unità, pari al 51,4% del totale. Seguono i contratti a(96mila), i contratti di somministrazione (58mila), gli altri contratti non alle dipendenze (48mila), i(26mila), gli altri contratti alle dipendenze (18mila) e i contratti di collaborazione (9mila).Ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento sono le imprese delle regioni deldove sono difficili da reperire il 49% delle figure ricercate, una quota di oltre 10 punti percentuali superiore a quella rilevata per il(39,3%). In media l'incidenza che si registra nel(43%) e nel(42,1%).