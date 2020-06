Lavori pubblici, MIT: 130 milioni euro a Fondo salva opere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarannogli operatori economici che potranno accedere aidel Fondo salva opere, istituito per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori in applicazione del Decreto 144/2019 a firma dellaUn- spiega il MIT in una nota ufficiale - molto atteso dalle piccole e medie imprese subappaltatrici, travolte dalla crisi e dalla mancanza di liquidità che ha colpito i grandi operatori del settore. La norma stabilisce infatti che, in caso didell'impresadi un, sia coperto ildei pagamenti a favore dellesubappaltatrici.Oltre all'importo complessivo diil decreto approva anche il Piano di riparto della prima tranche di risorse e l'immediata disponibilità di 45,5 milioni di euro. Entro il prossimo settembre verranno erogate le restanti disponibilità finanziarie, sulla base delle somme stanziate dal