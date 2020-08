Lavoratori settore sanitario, INPS: in pagamento bonus baby-sitter e centri estivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Disposto con l'articolo 21 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – ilper l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto, in alternativa ai congedi straordinari, per i, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari (art. 25, comma, 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). L'Inps fa sapere che "i benefici previsti dal comma 3 dell'art. 25 modificato dall'art. 72 del decreto-legge n. 34/2020, sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 236,6 milioni di euro".Tutte leche risultano protocollate e ricevute con riserva di ammissione per il raggiungimento dei limiti di spesa stanziato per il bonus di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 72 del decreto-legge n. 34/2020, – spiega l'Istituto in una nota – sarannoL'Inps rammenta, inoltre, che le prestazioni di baby-sitter svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.