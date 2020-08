Lavorare meno per lavorare meglio, in quali Paesi funziona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Primo Ministro finlandese,ha chiesto di tagliare l'attuale giornata lavorativa di, sostenendo che orari più brevi potrebbero essere compensati da una. E' quanto riferisce il quotidiano Helsinki Times. La richiesta è stata avanzata durante il discorso di ieri sera al suo partito socialdemocratico., che aveva lanciato l'idea di una giornata diprima di diventare Premier, avrebbe bisogno di convincere gli altri quattro partiti della sua coalizione a spingere su unadella giornata lavorativa a causa delladovuta alDiversi Paesi inhanno già salutato ledall'allaAd ispirare la giovane Marin, la vicina, in particolare la città diha introdotto larisultati davvero incoraggianti:La questione, però, non riguarda solo il, da molti considerato il regno del welfare. Basti pensare che anche gli instancabili giapponesi hanno sperimentato con successo l'orario ridotto. Settimana lavorativa breve perin ufficio e, ovviamente, nessuna riduzione della retribuzione. Una decisione che ihanno accolto con entusiasmo, dimostrato nei fatti da un consistente: dall'analisi delle vendite per dipendente, è infatti emerso che i lavoratori sono stati quasi il 40% più produttivi durante l'agosto delle settimane lavorativeche nello stesso mese