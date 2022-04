Lavazza, fatturato 2021 sale a 2,3 miliardi. Prevede 2022 complesso

(Teleborsa) - Lavazza Group ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato di 2,308 miliardi di euro, in aumento dell'11% rispetto al 2020. I principali driver di crescita sono riconducibili al recupero del fatturato nel canale Fuori Casa (pari all'80% del valore registrato nel 2019) e ricavi in costante aumento nel canale Home (+6,3% rispetto al 2020 e +23,8% rispetto al 2019) nonostante il mercato sia tornato a trend assimilabili ai livelli pre-Covid. A livello geografico, il gruppo ha registrato tassi di crescita del fatturato con una performance positiva in tutti i mercati, sia quelli più maturi come l'Italia (+6%) e la Francia (+10%) sia quelli in espansione come Nord America (+21%) e Germania (+14%).

L'EBITDA del è stato pari a 312 milioni di euro, rispetto a 253 milioni del 2020 (+23,3%), con un EBITDA margin pari al 13,5%, rispetto al 12,1% del 2020, che si attesta ai livelli del 2019. L'utile netto è stato pari a 105 milioni di euro, in aumento del 44% rispetto ai 73 milioni dello scorso esercizio. La Posizione finanziaria netta è positiva per 283 milioni di euro, con una generazione di cassa operativa pari a 203 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2020 (125 milioni di euro).

"Gli ottimi risultati del 2021 non sono solo un traguardo significativo per il nostro gruppo ma anche il punto di partenza per affrontare un anno estremamente complesso e sfidante, a causa del rialzo del prezzo di acquisto di tutte le materie prime che trattiamo - caffè verde in primis, ma anche packaging, energia, logistica – e dai rischi legati al drammatico contesto geopolitico attuale", ha commentato l'AD Antonio Baravalle.

Il gruppo piemontese afferma che le problematiche relative alla supply chain globale e i danni causati da eventi meteo legati al cambiamento climatico impatteranno la produzione del 2022, in quanto si prevede un raccolto di caffè inferiore e il perdurare del contesto inflattivo, con quotazioni che rimarranno significativamente alte. In relazione al conflitto, Lavazza afferma di aver deciso di sospendere tutte le attività in Russia e, per causa di forza maggiore e impossibilità di rifornire il mercato, ha fermato temporaneamente anche le attività distributive in Ucraina.