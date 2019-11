Lav, la nuova guida «4 zampe a bordo» in collaborazione con Locauto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo un vademecum su come affrontare un viaggio con il proprio animale domestico. La LAV ha redatto la guida «4 Zampe a bordo», che contiene una serie di consigli utili per viaggiare in auto con il proprio cane o gatto: dalla preparazione dell’animale, con le relative precauzioni veterinarie, all’allestimento dell’auto, fino agli aggiornamenti normativi da rispettare, sia in relazione all’identificazione dell’animale, che rispetto alle regole per il suo trasporto.La guida è stata realizzata in collaborazione con Locauto, nell’ambito dell’iniziativa #BAUTHEWAY e sarà disponibile tutti gli uffici italiani di noleggio Locauto in Italia, e verrà inserita nel kit che la società di autonoleggio fornisce ai clienti che desiderano viaggiare insieme ai loro amici a quattro zampe.Studiato per rendere il loro viaggio confortevole, il kit #BAUTHEWAY comprende un telo agganciabile ai sedili posteriori e una cintura di sicurezza, il tutto racchiuso in una pratica sacca, e rimarranno a disposizione del cliente una volta terminato il noleggio.«La collaborazione con Locauto è un modo per sostenere progetti a favore degli animali e sensibilizzare al loro rispetto e cura. – afferma Ilaria Innocenti, responsabile LAV Area Animali familiari – Con il servizio #BAUTHEWAY Locauto ha dimostrato di avere a cuore non solo il confort e la sicurezza dei suoi clienti, ma anche quella degli amici a quattro zampe, che sempre più spesso viaggiano con i loro amici umani. Un gesto di civiltà e di sensibilità verso gli amici a quattro zampe, membri #difamiglia a tutti gli effetti».«Siamo felici di aver avviato questo progetto in sinergia con LAV, da sempre attenta ai bisogni degli animali e in prima linea nelle campagne antiabbandono – commenta Raffaella Tavazza, Vice Presidente Locauto. – Abbiamo ideato BAUTHEWAY per rispondere in maniera efficace e trasparente alle richieste di una clientela sempre più attenta alle esigenze dei propri amici a quattro zampe, dimostrando che viaggiare in modo confortevole e sicuro è possibile».