Da ingegneria a giurisprudenza, passando per psicologia ed economia. Sono diverse le lauree più gettonate in Italia, con la scelta universitaria che per tanti maturandi e ragazzi più grandi è sempre un grande problema. Ovviamente è consigliabile seguire le proprie predisposizioni, che magari portano ad essere brillanti in una precisa materia di studio. Quello che preoccupa tutti, però, sono gli sbocchi lavorativi. In questo senso, per individuare le facoltà più utili per trovare un'occupazione in Italia e all'estero bisogna tenere sott'occhio l'evoluzione del mercato del lavoro, fotografato dai rapporti di Almalaurea.

Le lauree che offrono più chance lavorative

Secondo l'ultimo Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati, realizzato dal noto consorzio interuniversitario analizzando i dati del 2020, a parità di condizioni i più avvantaggiati sono quelli che si laureano in materie informatiche ed ICT, in ingegneria industriale o meccanica, oppure che completano percorsi in ambito medicosanitario e farmaceutico.

Su un gradino leggermente inferiore, ma sempre molto proficui, ci sono i settori della formazione, dell'architettura e dell'ingegneria civile, oltre alle varie lauree scientifiche. Tra i meno favoriti, invece, ci sono l'arte e il design, la psicologia e il settore giuridico. All'ultimo posto le lauree umanistiche, come storia, lettere e filosofia.

Il mercato del lavoro nei prossimi 5 anni

Ma questa classifica non rimarrà esattamente la stessa nei prossimi 5 anni. Secondo lo studio "Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia" di Unioncamere le lauree più richieste da qui al 2025 saranno quelle legate all'ecosostenibilità e alla trasformazione digitale, in pratica le mission fondamentali del Next Generation Ue. I due settori dovrebbero coinvolgere circa 3 lavoratori su 10. Quindi gli indirizzi di studio più gettonati saranno: robotica, meccanica, energia, mobilità, salute, educazione e logistica.

La classifica dei lavoratori coinvolti per facoltà vede al primo posto il settore economico-giuridico (fino a 40mila ingressi), poi quello medico-sanitario (circa 35mila entrate) e ancora: l'ingegneristico (34mila assunzioni), l'insegnamento e la formazione (25mila ingressi), l'ambito architettonico (13mila e 400 entrate) e quello letterario-umanistico (13mila assunzioni).

Le lauree più gettonate all'estero

Se invece si vuole guardare all'estero, come sempre più giovani fanno (con un danno economico per l'Italia arrivato a 175 milioni di euro l'anno), le opzioni sono solo leggermente diverse.

Al primo posto tra le facoltà più gettonate per lavorare fuori dal nostro Paese ci sono i vari indirizzi di ingegneria e di informatica. In particolare: ingegneria informatica ed ingegneria elettronica. Tuttavia sono molto apprezzate anche ingegneria gestionale ed ingegneria civile. I paesi più appetibili per questi laureati sono Giappone, Stati Uniti, Sud America, Canada e Medio Oriente.

Un'altra laurea molto utile all'estero è quella in relazioni internazionali, che invece in Italia difficilmente porta a un'occupazione diretta. Con questo titolo, in università gettonate, si può ambire a un lavoro a Bruxelles o a Ginevra. Con dei master successivi si può puntare anche all'Asia, in primis Cina e Giappone.

E ancora: la laurea in lingue (con specializzazione in russo, arabo o cinese) dà ottime possibilità per diventare insegnanti, traduttori e interpreti. Molto strategico piò essere anche il titolo in medicina o in professioni sanitarie, vista la nostra eccellente preparazione in materia, che ci invidiano centinaia di Paesi nel mondo. Con una laurea in infermieristica, un paese con grande richiesta è l’Inghilterra, ma domandano lavoro anche in Svizzera e Stati Uniti. Molto interessati ai nostri medici sono invece Germania, Irlanda, India, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Infine può essere molto utile una laurea in economia, ma con un indirizzo specifico che porti ad essere esperto di economia agricola, commercialista, broker finanziario, consulente di marketing o credit manager. I paesi più interessati a questi profili sono: Arabia Saudita, Australia, Canada, Daminarca, Svizzera e Lussemburgo.