(Teleborsa) - Non si placano leper la questione de. Un nuovosi è verificato stamattina, 26 febbraio 2019, in provincia di Sassari, ai danni di una. Due uomini hanno bloccato l'autotrasportatore a Nule e lo hanno fatto allontanare dall'autocisterna, appiccando il fuoco al mezzo, che è stato parzialmente distrutto.. "Questinon hanno niente a che fare coi pastori", ha detto il titolare del Viminale, aggiungendo "questi sono solo dei criminali. E come tali saranno trattati".Frattanto, si apre oggi il, convocato dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, nominato commissario della filiera. La riunione dovrebbe portare all'individuazione di una metodologia che permetta di correlare il prezzo finale alle dinamiche del mercato del formaggio.