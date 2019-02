© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha avviato un'sul settore, per verificare l'esistenza di "pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare" ed in particolare sul latte ovino destinato alla produzione di. Intanto, si arriva ad un, dopo che ilcon la bocciatura della proposta avanzata dall'esecutivo.ha aperto un'istruttoria per verificare se ilimposto dagli operatori del consorzio. La protesta dei pastori sardi era partita infatti lo scorso weekend a causa del crollo del prezzo del latte al di sotto del costo di produzione, avendo raggiunto un livello di 44 centesimi al litro quello di capra e 55 centesimi quello di pecora.Il procedimento avviato dall'AGCM nei confronti delper la Tutela del Formaggio Pecorino Romano e didi trasformazione ad esso aderenti - tutti con sede in Sardegna - intende appurare se vi siano state pratiche commerciali irregolari e lesive della concorrenza, utili a consolidare uno, individuando neiin funzione della natura deperibile del latte e delle caratteristiche degli allevamenti,martedì scorso 12 febbraio, giorno in cui la protesta degli allevatori era sfociata a Montecitorio. Il, cui era presente anche la, è statodopo alcune ore poiché ladall'esecutivo di aumentare il prezzo aè stataperché ritenuta insufficiente. La proposta attinge ad una dotazione dimessi a disposizione da Ministero dell'Interno, MIPAAF, Regione e Banco di Sardegna per il ritiro delle forme di formaggio in eccedenza., 16 febbraio, direttamente, nella speranza di trovare un accordo. L'idea dei pastori ed anche dello stesso Salvini sarebbe quella di ottenere da subito almeno 1 euro.Una soluzione volta a sciogliere il nodo sul prezzo, che non è riuscita a mettere d'accordo le parti chiamate in causa, convocate nuovamente il prossimo sabato in Sardegna.