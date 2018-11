La Centrale del Latte e Alibaba rafforzano il loro accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il latte in Cina conquista tutti. La Centrale del Lattte rafforza la sua partnership con il colosso cinese Alibaba. E apre il suo primo negozio virtuale sulla piattaforme b-to-c (business to consumer) di e-commerce del Gruppo Alibaba, che garantisce l'accesso ad un mercato potenziale di 576 milioni di consumatori attivi annuali.Il negozio virtuale vende prodotti a marchio Mukki, brand toscano della Centrale del Latte. Tra le referenze, il latte a lunga conservazione declinato in diversi formati, la panna da cucina e quella per le pasticcerie. Grazie al proficuo accordo siglato nell'ottobre 2017, in soli dodici mesi il gruppo italiano ha venduto oltre 1,5 milioni di litri di prodotti.Complessivamente le esportazioni di Centrale del Latte d'Italia passano da 944 mila euro al 30/9/2017 a 2,6 milioni al 30/9/2018. Il latte si conferma tra i prodotti alimentari più venduti e apprezzati dalle famiglie cinesi attraverso i canali online. In un solo giorno, durante il Singles Day di Alibaba, il più grande evento di shopping online al mondo, che si è tenuto lo scorso 11 novembre, sono stati vendute quasi 100 mila confezioni di latte Mukki. com-rmi