Latam sarà Zero Carbon nel 2050

Venerdì 15 Aprile 2022, 19:30







(Teleborsa) - La compagnia aerea Latam si è data l'obiettivo di utilizzare il 5% di carburante sostenibile entro il 2030, compensare entro lo stesso anno il 50% delle emissioni domestiche e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Il programma di contributo alla sostenibilità è stato annunciato dal CEO di Latam, Roberto Alvo, il quale ha sottolineato che "il Sud America può diventare leader mondiale nella produzione di combustibili sostenibili e dare un contributo significativo alla transizione energetica".



In tal senso, ha fatto appello alle autorità governative e a tutti gli attori, privati e del settore aereo per espandere la produzione del Saf in America del Sud.







(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)