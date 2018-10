Lane (Salini Impregilo) si aggiudica due contratti negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Lane, la controllata statunitense di Salini Impregilo, ha vinto due contratti negli States nei settori strade e acqua. Valore complessivo 400 milioni di dollari.



In particolare, un contratto da 346 milioni di dollari in North Carolina, che prevede l'allargamento della strada interstatale da quattro a sei corsie per circa 12 chilometri. Questo progetto dovrebbe essere avviato a inizio 2019 e completato entro la prima metà del 2023. Il secondo contratto nel Tennessee da 39 milioni di dollari riguarda invece il rinnovamento di un impianto di trattamento idrico a Knoxville, che aumenterà la capacità secondaria dell'impianto di trattamento delle acque reflue derivanti da piogge intense. I lavori dovrebbero partire immediatamente, per essere completati entro il 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA