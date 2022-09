Lane (BCE): serve limite di tempo per alti deficit, ma niente austerità

(Teleborsa) - "A breve termine, non sarà possibile evitare, ma. Questo è importante per la politica monetaria. Quest'anno è un caso speciale perché la spesa per la pandemia si sta normalizzando. L'economia ha riaperto e molti sussidi legati alla pandemia sono scaduti. Pertanto, quest'anno non stiamo assistendo a nuovi importanti disavanzi. È più un problema per il prossimo anno, assicurarsi che il deficit continui a migliorare piuttosto che rimanere bloccato al livello attuale". Lo ha detto, Chief Economist e membro dell'Executive Board della BCE, in un'intervista con il giornale austriaco Der Standard. "Questo, ma semplicemente allontanarsi dalla politica espansiva", ha puntualizzato.Per quanto riguarda gli aiuti che contengono l'effetto della crisi energetica sui cittadini, Lane crede che "dal punto di vista dell'equità, ma anche da una prospettiva macroeconomica, idelle famiglie e delle imprese che soffrono di più"."La grande domanda è se una parte di questo sostegno debba essere finanziata da aumenti delle tasse per coloro che stanno meglio - ha aggiunto - Ciò potrebbe assumere la forma dienergetico. Se sostieni i bisognosi aumentando le tasse, ha un effetto minore sull'inflazione che aumentando i disavanzi".A una domanda sull'andamento dei prezzi al consumo, il Chief Economist della BCE ha affermato che Francoforte prevede "che, con ulteriori diminuzioni nel 2024"."Innanzitutto, riteniamo che, entro la metà del prossimo anno, isi saranno ampiamente stabilizzati, anche se non prevediamo necessariamente un calo più ampio - ha spiegato - In secondo luogo, questi sviluppi sono stati causati in parte daindotti dalla pandemia, [..] con la situazione che si è ora leggermente attenuata. Allo stesso modo, ora stanno diminuendo anche iin rapido aumento nella spedizione. Un terzo fattore è che l'energia rappresenta una quota importante dei costi di produzione degli alimenti. [...] Se i prezzi dell'energia ora si stabilizzano, ciò ridurrà anche l'aumento dei".