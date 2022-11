Lane (BCE): non c'è più base per considerare rialzo da 75 punti base

(Teleborsa) - "Nei nostri recenti incontri abbiamo detto, e lo abbiamo fatto di nuovo in ottobre, che prevediamo un ulteriore aumento dei tassi. Di solito non è né necessario né saggio cercare di saltare immediatamente al tasso target. A dicembre faremo un altro aumento e la sua portata dovrebbe continuare a progredire verso i livelli necessari. Ma non è necessario concepire il completamento di tale transizione a dicembre.". Lo ha detto, Chief Economist e membro dell'Executive Board della BCE, in un'intervista a Market News."Quando eravamo a zero, ciò non corrispondeva all'idea di nessuno del livello dei tassi di interesse necessario - ha aggiunto - Andare all'1,5% è ancora al di sotto di dove dobbiamo andare.. Dovremo esaminarlo in termini di prospettive di inflazione che abbiamo a dicembre e tenere conto del fatto che ora ci troviamo in un punto diverso, e anche riconoscere che ci sono ritardi nel processo di trasmissione".Quando gli è stato fatto notare che un aumento dei tassi al 2% a dicembre offrirebbe maggiori possibilità di rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse nel primo trimestre del 2023, ha risposto: "Non commenterò il livello esatto in nessuna riunione. Chiaramente, c'è una connessione: maggiore è il livello del tasso di interesse, minore è il divario rimanente rispetto al tasso obiettivo.. Ma più abbiamo già fatto, meno dobbiamo fare".A una domanda su quanto sia probabile che la BCE fermi - o metta in pausa - il ciclo di rialzi prima o nel momento in cui inizia il, ha controbattuto: "Non credo che dicembre sarà l'ultimo aumento dei tassi. Cercando di saltare in avanti a febbraio, marzo, maggio o giugno del prossimo anno, penso che sia troppo presto per avere opinioni molto forti a questo punto".Inoltre, ". Ciò che è chiaro è che vuoi fare progressi decenti nell'innalzare il tasso ufficiale prima di iniziare a mappare il QT. Ed entro dicembre avremo fatto progressi decenti su questo. Abbiamo detto che a dicembre definiremo una tabella di marcia, principi generali.che consentirà al portafoglio del programma di acquisto di attività (APP) di diminuire a un certo ritmo nei prossimi mesi. Ma non credo che ci riuniremo incontro per incontro per collegare la decisione sui tassi di interesse con il ritmo per il prossimo mese o due".