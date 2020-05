© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lopiace sempre di più ma occorre definire ilcon maggior. Unche arriva da. Pochi giorni fa era stata proprio laa intervenire sull'Bisognache tutte le modalità di lavoro siano oggetto di una discussione". Lo smart working va "regolamentato" eche diventi una modalità permanente". Lo ha detto il leader della Cgil,commentando in diretta su Collettiva.it i risultati dell'indagine sullopromossa da CGIL e Fondazione Di Vittorio."Nei, che stiamo rinnovando dobbiamo essere in grado - ha spiegato - di definire elementi, come processi di". Spesso, l'home working si è trasformato in, ha aggiunto.