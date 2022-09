Landi Renzo, socio maggioranza sottoscrive tutti residui diritti inoptati

Lunedì 19 Settembre 2022, 12:30







(Teleborsa) - Il socio di maggioranza di Landi Renzo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha sottoscritto per intero le azioni residue rivenienti dall'aumento di capitale, con quest'ultimo che risulta quindi integralmente sottoscritto.



Erano state sottoscritte complessivamente 110.655.272 azioni di nuova emissione, pari a circa il 98,360% delle azioni offerte rivenienti dall'aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 58.647.294,16 euro, residuando pertanto 1.844.728 azioni, per un controvalore complessivo pari a 977.705,84 euro.



Il CdA, a fronte dell'interesse manifestato dal socio di maggioranza GbD Green by Definition a sottoscrivere per intero le azioni residue, ha deliberato di procedere al collocamento delle azioni residue a favore di GbD, con un prezzo di sottoscrizione pari a quello a cui le azioni sono state offerte nel contesto dell'aumento di capitale, ossia 0,53 euro (inclusivo di sovrapprezzo).