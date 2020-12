© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Landi Renzo, leader mondiale nei sistemi e componenti per le auto a gas, ha siglato unper la creazione di unavolta alla produzione vendita in Egitto di componenti e sistemi per ladel parco circolante.L'obiettivo della joint venture con l'Ente controllato dal l Ministero della Produzione Militare è effettuare almeno, oltre a svilupparee al lancio di iniziative dedicate per il segmento Heavy Duty,tra cui lo studio di unQuesta nuova intesa, che arriva in scia ai precedenti accordi stretti dal Gruppo con(Egyptian Natural Gas Holding Company),(Egyptian International Gas Technology) e(Egyptian Natural Gas Vehicles Company), rafforzerà ulteriormente la già importante presenza di Landi Renzo sul mercato egiziano.Ilsi sta da tempo indirizzando verso unaed ha lanciato un ambizioso piano di trasformazione della, con investimenti significativi sulla rete infrastrutturale del Paese e l'obiettivo di trasformare a metano gran parte del parco circolante, sia lato Passenger Car, che trasporto pubblico locale e trasporto pesante.L'accordo prevede lada parte di Landi Renzo sia dellaalla base della conversione a metano, che deiper la conversione di veicoli, bus e camion che verranno prodotti in Italia, mentre altri componenti saranno realizzati direttamente in loco. L'accordo prevede anche di promuovere la consolidata tecnologia di Landi Renzo per le, ovvero di veicoli diesel in diesel-metano, la conversione a metano di macchine a KM0 delle principali case automobilistiche e lo studio di soluzioni dedicate Monofuel per il segmento Bus ed Heavy Duty.