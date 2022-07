Landi Renzo, ok da Consob a prospetto offerta in opzione per aumento capitale

(Teleborsa) - Landi Renzo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha comunicato che Consob ha approvato il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, per un importo massimo complessivo di 59.625.000 euro, deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 e le cui condizioni finali sono state determinate dal CdA in data 11 luglio 2022.

Con l'aumento di capitale, Itaca Equity Holding (di cui Tamburi Investment Partners è il principale azionista) entrerà nel capitale del gruppo Landi Renzo per supportare lo sviluppo della società emiliana.

Nell'informativa contenuta nel prospetto emerge che Landi Renzo è esposto al rischio che il proprio andamento economico-patrimoniale e finanziario si discosti in negativo, anche significativamente, da quello previsto. In tale circostanza, in assenza di azioni alternative, i proventi dell'aumento di capitale sarebbero destinati - per la parte che eccede quella destinata alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo per i dodici mesi successivi - anziché al finanziamento di operazioni di crescita per linee esterne, a iniziative volte a mitigare gli effetti negativi sulla redditività derivanti anche dall'evolversi della pandemia e del conflitto tra Russia e Ucraina.

"Da tali circostanze potrebbe derivare la perdita parziale o totale del capitale investito in azioni di Landi Renzo", viene sottolineato. Inoltre, la mancata realizzazione del l Piano 2022-2025 pregiudicherebbe la capacità del gruppo di contrastare il deterioramento della propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria.