Lanciata la capsula Dragon, A bordo anche carico di mini-organi

(Teleborsa) -i. Dopo due rinvii, la capsula della SpaceX è finalmente partita questa mattina alle 09:00. ora italiana, le 03:00 nella costa Est degli Stati Uniti,, nell'ambito delle missioni condotteLaNasa ha dedicato il lancio allodi materiali scientifici a bordo è, nella speranza di poter osservare dettagli che sulla Terra e' difficile cogliere., come la perdita di tono muscolare, problemi cardiaci e malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson.Un altro esperimento, mentre un bireattore aiuterà a capire se in futuro le alghe potrebbero diventare una fonte di nutrimento per gli astronauti impegnati in lunghe missioni.A bordo di Dragon, infine, anche laper aiutare a capire come di formano asteroidi e comete.