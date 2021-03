18 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il 2020 è stato il secondo miglior anno di sempre per Lamborghini per quanto riguarda il fatturato e le vetture consegnate. La società emiliana ha chiuso l'esercizio con un fatturato di 1,61 miliardi di euro, in calo dell'11% rispetto al 2019, attribuibile allo stop produttivo di 70 giorni in primavera secondo la società.

Nel 2020 Lamborghini ha consegnato 7.430 vetture in tutto il mondo, il secondo miglior risultato di sempre dopo le 8.205 vetture del 2019. Con 2.224 vetture, gli USA si sono riconfermati il primo mercato, seguiti da Germania (607), Mainland China, Hong Kong e Macao (604), Giappone (600), Regno Unito (517) e Italia (347).

"Il 2021 si apre con prospettive molto positive - ha commentato il CEO Stephan Winkelmann - le consegne dei primi due mesi di quest'anno superano già quelle del periodo precedente pre-pandemia e gli ordini finora raccolti coprono già nove mesi di produzione di quest'anno". L'azienda si aspetta quindi un aumento dei ricavi nell'esercizio in corso e che la Cina diventi il secondo Paese per numero di auto consegnate.