(Teleborsa) -, ma in maniera meno pronunciata". Lo ha affermato lanella conferenza stampa che segue la decisione del board della banca centrale, confermando l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria.In base agli ultimi dati e alle nuove restrizioni alle attività seguite a nuovi contagi "" - ha avvertito Lagarde - e questa dinamica "peserà anche sul primo trimestre". L'inflazione resta debole, "ci aspettiamo che torni positiva quest'anno"."con l'obiettivo di prevenire un inasprimento delle condizioni di finanziamento che risulti incoerente", puntando a mantenere condizioni favorevoli e data la necessità di contrastare "l'impatto al ribasso della pandemia sulle prospettive di inflazione", ha aggiunto il governatore dell'Eurotower.La BCE nella riunione odierna ha confermato una politica monetaria fortemente espansiva, sia il livello dei tassi di interesse che il piano anti-pandemico (PEPP), ribadendo che è pronta ad adeguare tutti gli strumenti se necessario ed a calibrare il piano PEPP alle effettive necessità, senza bisogno di un suo integrale utilizzo.Quanto allaLagarde ha parlato di "" per superare la pandemia, ma ha avvertito che" ribadendo le aspettative di "una contrazione del PIL" nel quarto trimestre. Attualmente "vediamo sviluppi positivi e non così positivi". Tra gli elementi positivi ci sono "la campagna di vaccinazione che è iniziata, anche se con difficoltà, un accordo è stato raggiunto sulla Brexit i leader europei hanno raggiunto un accordo e rimosso l'ultimo ostacolo sul Next Generation EU e nell'eurozona il settore manifatturiere è in ripresa". Elementi negativi riguardano il fatto che "la pandemia è peggiorata in tanti paesi, ci sono di nuovo i lockdown e anche varianti del virus".