Lagarde, politica BCE resta espansiva. Crescita Eurozona debole

(Teleborsa) - La BCE resta "risoluta" a ottemperare il suo mandato di "". Lo ha affermato lanella sua prima audizione al Parlamento europeo. "Questo impegno è vitale per la stabilità dell'economia dell'area euro - ha spiegato - e per il welfare dei suoi cittadini".Lagarde ha sottolineato chee questo "è prevalentemente dovuto a". Le prospettive dell'economia globale "restano incerte e sottotono". Questoe influisce anche "su clima di fiducia e investimenti".L'ipotesi di una valuta centrale digitale richiede "ulteriori analisi" da parte della BCE, perché "se da un lato potrebbe essere utilizzata direttamente dai cittadini, dall'altro implicherebbe, tra cui quello di alterare i meccanismi di trasmissione della politica monetaria".Il numero uno dell'Eurotower ha, poi, parlato di "" della Banca di Francoforte citando il contesto di cambiamenti e nuove sfide degli ultimi anni, anche per "considerare come la nostra politica monetaria possa attuare al meglio il nostro mandato".