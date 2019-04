© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È la previsione del direttore generale dell'Fmiintervenuta alla Camera di Commercio USA a Washington. "", ha dichiarato durante l'incontro dal titolo ""A Delicate Moment for the Global Economy".Secondo il numero uno dell'Fmi, "l. Allo stesso tempo, l'attività economica globale trarrà beneficio dal ritmo più paziente di normalizzazione monetaria da parte delle principali banche centrali - in primis la Federal Reserve, e da un aumento delle misure di stimolo, soprattutto in Cina"."Ci aspettiamo una certa ripresa della crescita nella seconda metà dell'anno e nel 2020", ha poi proseguito, chiarendo però che "".Tra i fattori di rischio, Lagarde ha citato lae le "". Per questo, "se si dovesse verificare un restringimento delle condizioni finanziarie più marcato del previsto questo potrebbe creare seri problemi per molti governi e aziende in termini di rifinanziamento e servizio del debito, che potrebbero amplificare i movimenti dei tassi di cambio e le correzioni dei mercati finanziari".. "Dobbiamo non solo evitare i passi falsi della politica, specialmente nel commercio, ma dobbiamo anche assicurarci di prendere le giuste scelte politiche", ha concluso.