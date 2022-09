Lagarde conferma la linea dura della BCE e avverte: l'inflazione è troppo alta e lo resterà a lungo

(Teleborsa) - "Il Consiglio direttivo ha preso la decisione di oggi, e prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse, perché" Così lanella consueta conferenza al termine della riunione sui tassi, ha confermato la linea dell'istituzione.La banca centrale europea ha energicamente alzato i tassi di riferimento, nella misura di 75 punti base. Il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento sale così dallo 0,50% all'1,25%, il tasso sulle operazioni marginali aumenta dallo 0,75% all'1,50% mentre il tasso sui depositi che le banche commerciali parcheggiano presso l'istituzione sale da zero allo 0,75%. L'Eurotower ha anchementre haeconomica."L'impennata dei prezzi di energia e generi alimentari, le pressioni sulla domanda in alcuni settori" e "le strozzature dell'offerta continuano a far salire l'inflazione" - ha detto ancora Lagarde - sottolineando che "l'inflazione potrebbe aumentare ulteriormente nel breve termine"."Le misure di bilancio" decise da alcuni stati per mitigare gli alti prezzi dell'energia "dovrebbero essere temporanee e mirate alle famiglie e imprese più vulnerabili" in modo da "limitare i rischi di alimentare l'inflazione" - ha spiegato la presidente della BCE -. "Il Consiglio direttivo ha deciso all'unanimità di alzare" i tassi di 75 punti, "abbiamo visioni diverse intorno al tavolo ma il risultato è unanime".