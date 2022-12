Lagarde (BCE): politiche fiscali troppo espansive portano a maggiore stretta monetaria

(Teleborsa) - "Data questa, ciò che noi banchieri centrali dobbiamo fare è effettivamentein modo che tali aspettative rimangano ancorate all'obiettivo". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), ad una conferenza a Bangkok. "Dobbiamo segnalare al pubblico, agli osservatori, ai commentatori, che in tutti gli scenari l'inflazione tornerà tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine. Questo", ha aggiunto.Con riguardo ai movimenti valutari, Lagarde ha affermato che la forza del dollaro sta avendo un impatto minore sull'area euro rispetto alle economie emergenti. "La saggezza convenzionale ti dirà che non miriamo a nessun tasso di cambio - ha detto Ovviamente stiamo monitorando e siamo molto attenti alla variazione dei tassi di cambio e in particolare".Lagarde, ribadendo quanto affermato in audizione presso il Parlamento europeo qualche giorno fa, ha spiegato chepuò svolgere un ruolo importante nell'ammortizzare l'Europa dalla crisi energetica."Queste tre T ( temporary, targeted e tailored, ndr) possono aiutare ad alleviare gli shock energetici e porre un limite alle aspettative di inflazione - ha affermato - Lee, purtroppo, almeno al momento, alcune delle misure fiscali che stiamo analizzando da parte di molti governi dell'area euro puntano verso il quest'ultima categoria piuttosto che la prima".