Lagarde (BCE): inflazione non tornerà a pre-pandemia. A rischio i risparmi

(Teleborsa) - "La politica monetaria oggi si trova ad affrontare una nuova sfida. Crediamo sempre più che la dinamica dell'inflazione nel medio termine non tornerà al modello che vedevamo prima della pandemia. Ma dobbiamo gestire uno shock che, nel breve termine, spinge l'inflazione al di sopra del nostro obiettivo e riduce la crescita". Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), delineando uno scenario in peggioramento per l'eurozona, con la guerra in Ucraina che si aggiunge a un quadro in cui l'inflazione era già molto sostenuta.

"Siamo consapevoli dei rischi di fondo causati dalla guerra e dell'incertezza che sta creando in tutte le direzioni - ha detto durante un evento a Francoforte - Per questo motivo, tutte le nostre decisioni di politica monetaria nei prossimi mesi saranno necessariamente informate dalle ricadute economiche della guerra e dipenderanno dai dati".

La situazione pre-guerra

Lagarde ha sottolineato come un alto livello di incertezza ci fosse già prima dello scoppio del conflitto: "La crescita volatile [dalla pandemia] ha portato a un'inflazione volatile a breve termine. Le azioni politiche hanno protetto la domanda ma non sono state in grado di compensare completamente gli effetti legacy della pandemia sull'offerta. Ciò è stato particolarmente evidente nei prezzi di energia, cibo e beni durevoli". Tuttavia, dietro questi fattori a breve termine, la BCE ha visto anche un secondo effetto: un miglioramento delle prospettive di inflazione a medio termine.

Mettendo da parte l'impatto della guerra Russia-Ucraina, l'economia era già sulla buona strada per ottenere un maggiore utilizzo delle risorse e un mercato del lavoro più teso rispetto a prima della pandemia. "L'ultima volta che l'area euro ha visto tassi di disoccupazione ai livelli odierni è stato negli anni '70", ha sottolineato.

Il nuovo scenario geopolitico

Lo scoppio della guerra ha introdotto nuove incertezze nelle prospettive. In particolare, i fattori di breve termine che spingono al rialzo l'inflazione dovrebbero essere amplificati. "I prezzi dell'energia dovrebbero rimanere più alti più a lungo, con i prezzi del gas in aumento del 73% dall'inizio dell'anno e i prezzi del petrolio in aumento del 44% - ha detto Lagarde - È probabile che la pressione sull'inflazione alimentare aumenterà. Russia e Ucraina rappresentano quasi il 30% delle esportazioni mondiali di grano e i prezzi del grano sono aumentati di oltre il 30% dall'inizio dell'anno. La Bielorussia e la Russia producono circa un terzo della potassa mondiale, un ingrediente chiave, insieme al gas naturale, nella produzione di fertilizzanti, che già scarseggiavano".

Le principali conseguenze

Gli effetti di questa situazione sono di vario tipo. "Come minimo, è probabile che i prezzi più elevati dell'energia intacchino i risparmi accumulati dalle famiglie durante la pandemia, distogliendole dal consumo non energetico", ha evidenziato. In secondo luogo, gli investimenti delle imprese potrebbero risentirne. Ha fatto notare che i principali eventi geopolitici che hanno aumentato l'incertezza economica in passato, come le due guerre del Golfo e gli attacchi dell'11 settembre, hanno prefigurato un calo degli investimenti nelle economie avanzate. Una terza variabile è il comportamento dei salari. "Se i salari non riuscissero a recuperare a sufficienza, ad esempio perché l'incertezza porta i sindacati a essere più cauti, le famiglie sarebbero esposte a una compressione ancora più forte del reddito reale", ha spiegato.