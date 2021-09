Lagarde (BCE): colli di bottiglia, prezzi energia e virus sono rischi chiave per Eurozona

Mercoledì 29 Settembre 2021, 19:45

(Teleborsa) - L'outlook economico dell'Eurozona è certamente migliorato rispetto allo scorso anno, ma persistono dei rischi che non vanno sottolineati, secondo la presidente della BCE Christine Lagarde. "A differenza dello scorso anno, in cui avevamo di fonte un mare di incertezza, ora il mare si è in parte ritirato, ma resta incertezza", ha detto durante il panel con i banchieri centrali di USA, UK e Giappone al forum annuale di Sintra, in Portogallo. Lagarde ha citato tre elementi di incertezza: le persistenti difficoltà nelle catene di approvvigionamento; gli aumenti dei prezzi dell'energia e il rischio di nuove ondate pandemiche. "Quanto tempo ci vorrà a risolvere questi colli di bottiglia è una delle domande chiave", ha specificato, mentre i problemi sui prezzi dell'energia dovrebbero "risolversi nella prima parte del 2022".

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto che trova "frustrante" il fatto che non ci siano miglioramenti nei colli di bottiglia degli approvvigionamenti a questo punto della ripresa dalla recessione da Covid-19. Le strozzature sono "anzi un po' peggiorate e questo lo vedremo continuare un po' il prossimo anno e potrebbe tenere l'inflazione un po' più alta". Alla Federal Reserve si continua a ritenere che l'alta inflazione sia un fenomeno transitorio, ma "se vedessimo l'inflazione elevata persistere sarebbe un motivo di elevata preoccupazione e il FOMC interverrebbe", ha aggiunto. "La mia attenzione è nello svolgere il mio lavoro", ha invece risposto a chi gli chiedeva se fosse interessato a un secondo mandato alla guida della banca centrale americana.

Il governatore della Banca d'Inghilterra (BoE ) Andrew Bailey ha dichiarato che si aspetta che l'economia britannica recuperi il suo livello pre-pandemia all'inizio del prossimo anno, un po' più tardi di quanto previsto dalla banca centrale il mese scorso. Bailey si è rifiutato di commentare la probabilità che la BoE possa aumentare i tassi di interesse prima della fine di quest'anno. "Lo strumento preferito saranno sempre i tassi, perché comprendiamo l'effetto dei tassi nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Ma questo non è per pregiudicare ciò che decideremo a novembre", ha sottolineato Bailey. Il banchiere ha aggiunto che la BoE dovrebbe essere molto concentrata sulle aspettative di inflazione e guardare ai potenziali effetti sull'inflazione dalla carenza di offerta, comprese le lunghe code alle stazioni di servizio.

L'economia giapponese continuerà a riprendersi e potrebbe raggiungere i livelli visti prima della pandemia entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2022, ha invece dichiarato il governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda. "Tutto sommato, il consumo, che è stato piuttosto debole, aumenterà gradualmente", ha evidenziato Kuroda. Anche le aziende stanno godendo di una "situazione solida", che si sta traducendo in una ripresa della spesa in conto capitale - ha aggiunto - ignorando le preoccupazioni che i colli di bottiglia dell'offerta potrebbero colpire la produzione dei produttori.