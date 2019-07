Lagarde dal Fondo monetario alla Bce

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non era facile trovare chi sostituisse Mario Draghi dopo 8 anni di guida della Banca centrale europea.63 anni, la, primato che aveva già conquistato comenon è un'economista né un'esperta di politica monetaria ma, senza dubbio, è una leader.Inclusa più volte nellapresenza forte del World Economic Forum di Davos, dopo la sua lunga carriera di avvocato che in 24 anni l'ha portata al vertice dellocon sede negli Stati Uniti,(Lagarde è il cognome del marito da cui ora è divorziata)nel centrodestra francese, comeDopo aver ricoperto, per un breve periodo la carica di, nel 2007 diventeràAtleta della nazionale francese di nuoto sincronizzato, vegetariana, Lagarde è stata anche la prima donna a ricoprire il ruolo di(premier François Fillon). Ruolo che nel 2011 le aprirà le porte della, come, nel quale verrà riconfermata nel 2016.si troverà a fronteggiare un momento difficile, sebbene non paragonabile alla situazione economica ereditata da Mario Draghi nel 2011. Nonostante la sua inesperienza in tema di banche centrali, si troverà la strada in gran parte già tracciata dal suo predecessore.Se è vero che Lagarde in passato ha appoggiato talvolta politiche di austerità,Durante la crisi nella zona euro, Christine Lagarde, all'epoca a Bercy, "è stato uno dei ministri più influenti e ha consentito all'epoca a Jean-Claude Trichet e Mario Draghi (che si sono succeduti alla Bce, ndr) di fare molte cose", ha affermatorespingendo al mittente le reazioni perplesse di alcuni osservatori che ne hanno evidenziato la mancanza di esperienza di Lagarde come banchiere centrale e il conseguente presunto deficit di credito al cospetto dei mercati finanziari."Quando risolve le crisi nel mondo, lo fa con i banchieri centrali. Ho piena fiducia e penso che sorprenderà molte persone proprio per il fatto di essere in grado di portare anche una voce, che certo è di politica monetaria, ma è anche di politica economica ed è estremamente politica", ha concluso il Segretario di Stato.