Lagarde, Banca Centrale resta alla finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lanon è orientata al momento a operare nuove correzioni o rafforzamenti alle sue misure anticrisi messe in campo contro l'emergenza pandemica. Lo conferma la Presidente, in una intervista al Financial Times. "Abbiamo fatto così tanto - dice - che abbiamo un po' di tempo per valutare attentamente iche giungeranno".Lagarde non si sbilancia in vista del prossimo vertice UE che potrebbe essere non decisivo.su un accordo già il 18 luglio, avverte la Presidente della BCE in merito alle trattative dei Paesi europei sul piano e il fondo di rilancio europeo post Covid (Next Generation Eu). "Mi concederei tempo fino alla fine del mese - suggerisce, in una intervista al Financial Times - per assicurarci diL'ex Ministra delle finanze e ex Direttrice del FMI è sempre più energicamente sulla svoltache ha impartito all'istituzione, aprendo la porta anche alla conduzione dei massicci piani di acquisti di titoli tenendo conto degli obiettivi climatici. "Voglio esplorare ogni strada possibile per combattere il cambiamento climatico.Coloro che dovessero "cedere alla tentazione" di ridimensionare l'importanza delle questioni ambientali a causa della crisi pandemica, ha affermato. "Ho figli e nipoti. Non voglio diver guardare quegli occhi e quelli di altri che mi chiedono: