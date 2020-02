Lagarde, a Eurozona serve ancora sostegno BCE. Incertezza da coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha avviato i preparativi per condurre una nuova indagine periodica presso i consumatori, riguardo alle loro aspettative su inflazione, risparmi, consumi, lavoro e costi degli alloggi. Lo ha annunciato il, durante la sua. "Dobbiamo capirle meglio, anche perché - ha spiegato - possono variare in maniera significativa tra regioni e gruppi sociali".Sull'economia dell'area euro l'Eurotower riscontra "tentativi di stabilizzazione" dalle indagini sull'attività delle imprese, dopo gli indebolimenti dei mesi passati. Ma - ha detto Lagarde - ", come l'incertezza che circonda l'impatto del, rappresentano nuove fonti di preoccupazione".Per il numero uno della banca centrale europea, che fornisce uno scudo dai venti contrari globali". Allo stesso tempo, "".