Labomar, nel 2021 vede crescere l'utile a 8,3 milioni (+35,7%)

(Teleborsa) - Labomar, azienda nutraceutica di standing internazionale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nonché la relazione d'impatto per l'anno 2021 in qualità di "società benefit".

Il bilancio consolidato 2021 si è chiuso con un utile netto di 8,3 milioni di euro, in crescita del 35,7% rispetto ai 6,1 milioni del 2020. Il risultato comprende la parziale svalutazione dell'avviamento della controllata canadese, oltre che l'effetto positivo della misurazione aggiornata al fair value dell'investimento in Labiotre dopo l'acquisizione del controllo.

Dal lato operativo, i ricavi consolidati sono cresciuti del 7,1% a 65,4 milioni, mentre l'Ebitda consolidato si è attestato a Euro 10,1 milioni (-10,6% sul 2020). La Posizione Finanziaria Netta, negativa per 28,2 milioni euro, rappresenta l'esposizione bancaria ed incorpora gli esborsi finanziari correlati alle operazioni di acquisizione realizzati nel corso dell'anno.

"Sono soddisfatto per i risultati raggiunti nel 2021 perché, anche alla luce dell'attuale contesto competitivo, sono sostanzialmente in linea con quanto anticipato al mercato nei mesi scorsi", ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato di Labomar Walter Bertin, aggiungendo che, nonostante le turbolenze, "Labomar è riuscita ad intercettare le esigenze del mercato, forte del proprio know how e delle competenze nell'ambito dell'R&D".

"Il 2021 è stato l'anno della crescita per linee esterne - ha ricordato Bertin - attraverso l'acquisizione della maggioranza del Gruppo Welcare e del controllo di Labiotre Srl, oltre alla costituzione di LaboVar Srl. Tutto questo ci permette di offrire nuovi servizi ai nostri clienti, in diverse aree geografiche del mondo, sempre più con tecnologie brevettate proprietarie, e di andare progressivamente a rafforzare il nostro presidio lungo tutta la catena del valore".

Il Cda proporrà all'Assemblea degli azionisti, convocata per il 29 aprile 2022, di distribuire un dividendo di Euro 0,10 per azione.